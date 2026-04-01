Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин: Спронг доказывает, какой он игрок. Но лидеры ЦСКА должны были пойти другим путём

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об игре нападающего Даниэля Спронга в плей-офф, который был обменян из армейского клуба в «Автомобилист» по ходу сезона.

– После первого раунда плей-офф есть разделение на тех, кто таскает рояль, и кто на нём играет? Как вы говорили в контексте Спронга.
– У меня работа такая. Должен отвечать за свои слова и действия. Там вопрос не в Спронге совершенно. Это очень сильный игрок. Понимали, что команду нужно строить так, как я видел. Здесь не про Спронга, здесь про нашу команду. Спронг сейчас доказывает, какой это игрок, все это видят. Но мы видели, что наши молодые лидеры должны другим путём пойти. Нужна свобода в развитии. Это наш путь, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Видео
ХК ЦСКА обыграл СКА в пятом матче серии и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android