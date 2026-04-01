Никитин: Спронг доказывает, какой он игрок. Но лидеры ЦСКА должны были пойти другим путём

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об игре нападающего Даниэля Спронга в плей-офф, который был обменян из армейского клуба в «Автомобилист» по ходу сезона.

– После первого раунда плей-офф есть разделение на тех, кто таскает рояль, и кто на нём играет? Как вы говорили в контексте Спронга.

– У меня работа такая. Должен отвечать за свои слова и действия. Там вопрос не в Спронге совершенно. Это очень сильный игрок. Понимали, что команду нужно строить так, как я видел. Здесь не про Спронга, здесь про нашу команду. Спронг сейчас доказывает, какой это игрок, все это видят. Но мы видели, что наши молодые лидеры должны другим путём пойти. Нужна свобода в развитии. Это наш путь, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.