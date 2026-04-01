Никитин прокомментировал свой рекорд по победам в Кубке Гагарина

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о том, что установил рекорд КХЛ по победам в плей-офф. Для Никитина победа над СКА в пятом матче серии первого раунда плей-офф со счётом 6:2 стала 91-й, по этому показателю он обошёл Зинэтулу Билялетдинова (90).

– Как относитесь к рекордной победе в плей-офф?

– Ребята поздравили. Не то чтобы я спокойно отношусь, меня увлекает сам процесс. Тот мэтр, которого я обошёл… Здесь дело не в матчах, а количестве кубков. Это уровень. Очень уважаю Зинэтулу Хайдяровича [Билялетдинова]. Всегда трепетно отношусь к его мнению. Повезло, что он меня в своё время в сборную пригласил. Дай бог здоровья всем моим коллегам. Отношусь к этому, как к части процесса, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.