Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Александр Овечкин проводит 1566-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин проводит 1566-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1566-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в домашней игре регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз», которая проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт первый период. Счёт 0:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Уилсон (Дюбуа, Сандин) – 14:59     2:0 Овечкин (Рой, Макмайкл) – 18:35     2:1 Санхайм (Конечны, Дворак) – 20:39     2:2 Грундстрём (Зеграс) – 24:36     3:2 Чикран (Леонард, Дюбуа) – 26:58 (pp)    

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает теперь чистое 15-е место рейтинга. Следующей целью Овечкина из завершивших карьеру хоккеистов является легендарный Рэй Бурк (1612). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1570 встреч), который занимает 14-е место в данном рейтинге и, так же как и Овечкин, пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

