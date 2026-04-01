Александр Овечкин забил 927-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

В ночь с 31 марта на 1 апреля идёт матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча проходит на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США). На момент написания новости хозяева ведут со счётом 2:0. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил вторую шайбу команды и свою 927-ю в регулярных чемпионатах НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и 28 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в его активе 1566 матчей, в которых он забил 927 голов и сделал 754 результативные передачи.