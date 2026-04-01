Александр Овечкин забил 927-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
В ночь с 31 марта на 1 апреля идёт матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча проходит на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США). На момент написания новости хозяева ведут со счётом 2:0. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил вторую шайбу команды и свою 927-ю в регулярных чемпионатах НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Уилсон (Дюбуа, Сандин) – 14:59 2:0 Овечкин (Рой, Макмайкл) – 18:35 2:1 Санхайм (Конечны, Дворак) – 20:39 2:2 Грундстрём (Зеграс) – 24:36 3:2 Чикран (Леонард, Дюбуа) – 26:58 (pp)
В текущем сезоне Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и 28 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в его активе 1566 матчей, в которых он забил 927 голов и сделал 754 результативные передачи.
