Видео 927-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Встреча проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:0 в пользу хозяев льда.

На 19-й минуте форвард забросил вторую на данный момент шайбу своей команды.

Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 927 шайб.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 30 голов и 28 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 927 голов и 754 результативные передачи в 1566 матчах.