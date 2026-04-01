Александр Овечкин забил 1004-й гол с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — 12 шайб

Александр Овечкин забил 1004-й гол с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — 12 шайб
В ночь с 31 марта на 1 апреля идёт матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча проходит на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США). На момент написания новости хозяева ведут со счётом 2:0. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил вторую шайбу команды и свою 927-ю в регулярных чемпионатах НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Уилсон (Дюбуа, Сандин) – 14:59     2:0 Овечкин (Рой, Макмайкл) – 18:35     2:1 Санхайм (Конечны, Дворак) – 20:39     2:2 Грундстрём (Зеграс) – 24:36     3:2 Чикран (Леонард, Дюбуа) – 26:58 (pp)    

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 12 шайб.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 927 заброшенных шайб и 754 результативные передачи в 1566 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

