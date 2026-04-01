Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

40-летний Овечкин забил 30-й гол в текущем сезоне НХЛ

40-летний Овечкин забил 30-й гол в текущем сезоне НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил вторую шайбу команды и свою 30-ю в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги в матче с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-Арены». На момент написания новости хозяева ведут со счётом 2:1. Идёт второй период.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Уилсон (Дюбуа, Сандин) – 14:59     2:0 Овечкин (Рой, Макмайкл) – 18:35     2:1 Санхайм (Конечны, Дворак) – 20:39     2:2 Грундстрём (Зеграс) – 24:36     3:2 Чикран (Леонард, Дюбуа) – 26:58 (pp)    

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и 28 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в его активе 1566 матчей, в которых он забил 927 голов и сделал 754 результативные передачи.

На данный момент Овечкин является и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом столичной команды в текущем сезоне.

Видео 927-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android