40-летний Овечкин забил 30-й гол в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил вторую шайбу команды и свою 30-ю в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги в матче с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-Арены». На момент написания новости хозяева ведут со счётом 2:1. Идёт второй период.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и 28 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в его активе 1566 матчей, в которых он забил 927 голов и сделал 754 результативные передачи.

На данный момент Овечкин является и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом столичной команды в текущем сезоне.