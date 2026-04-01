Александр Овечкин повторил ветеранское достижение трёх легенд НХЛ

Александр Овечкин повторил ветеранское достижение трёх легенд НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 30-ю в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и повторил легендарное ветеранское достижение в истории Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Уилсон (Дюбуа, Сандин) – 14:59     2:0 Овечкин (Рой, Макмайкл) – 18:35     2:1 Санхайм (Конечны, Дворак) – 20:39     2:2 Грундстрём (Зеграс) – 24:36     3:2 Чикран (Леонард, Дюбуа) – 26:58 (pp)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, забившим 30 голов за один сезон в возрасте 40 лет и старше. Он присоединится к трём легендам НХЛ, которым это удавалось. Среди них Горди Хоу (44 гола в сезоне 1968/1969 и 31 в сезоне-1969/1970), Джонни Бьюсик (36 голов в сезоне-1975/1976) и Теэму Селянне (31 гол в сезоне-2010/2011).

Данное достижение Овечкин установил в матче регулярки с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-Арены». На момент написания новости счёт ничейный — 2:2. Идёт второй период.

