Александр Овечкин повторил ветеранское достижение трёх легенд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 30-ю в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и повторил легендарное ветеранское достижение в истории Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, забившим 30 голов за один сезон в возрасте 40 лет и старше. Он присоединится к трём легендам НХЛ, которым это удавалось. Среди них Горди Хоу (44 гола в сезоне 1968/1969 и 31 в сезоне-1969/1970), Джонни Бьюсик (36 голов в сезоне-1975/1976) и Теэму Селянне (31 гол в сезоне-2010/2011).

Данное достижение Овечкин установил в матче регулярки с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-Арены». На момент написания новости счёт ничейный — 2:2. Идёт второй период.