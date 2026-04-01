Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30+ голами

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил вторую шайбу команды и свою 30-ю в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги в матче с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-Арены». На момент написания новости хозяева ведут со счётом 2:0. Идёт второй период. Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30‑ю и более голами.
Российский нападающий достигнул в 30 и более голов за сезон в 20-й раз за карьеру. Лишь однажды форвард не смог покорить этот рубеж — в сокращённом из-за пандемии сезоне-2020/21, когда он ограничился 24 голами в 45 матчах. Ближайший преследователь в истории лиги по количеству сезонов с 30-ю и более голами — Майк Гартнер, у которого 17 таких кампаний.
- 1 апреля 2026
