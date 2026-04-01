Александр Овечкин забил 928-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
В ночь с 31 марта на 1 апреля идёт матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча проходит на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США). На момент написания новости хозяева ведут со счётом 5:3. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и забросил свою 928-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Уилсон (Дюбуа, Сандин) – 14:59 2:0 Овечкин (Рой, Макмайкл) – 18:35 2:1 Санхайм (Конечны, Дворак) – 20:39 2:2 Грундстрём (Зеграс) – 24:36 3:2 Чикран (Леонард, Дюбуа) – 26:58 (pp) 4:2 Леонард (Дюбуа, Чикран) – 37:37 (pp) 4:3 Дворак (Конечны, Санхайм) – 40:33 5:3 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 43:47 5:4 Барки (Ристолайнен, Кейтс) – 47:52 6:4 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 58:56
В текущем сезоне Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 31 гол и 28 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в его активе 1566 матчей, в которых он забил 928 голов и сделал 754 результативные передачи.
