Александр Овечкин забил 1005-й гол с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — 11 шайб

В ночь с 31 марта на 1 апреля идёт матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча проходит на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США). На момент написания новости хозяева ведут со счётом 5:3. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и забросил свою 1005-ю шайбу с учётом плей-офф в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 11 шайб.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 928 заброшенных шайб и 754 результативные передачи в 1566 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.