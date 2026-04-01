Питтсбург Пингвинз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 31 марта 2026, счёт 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Три очка Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» крупно обыграть «Детройт»
В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Ракелль (Кросби, Чинахов) – 04:10     2:0 Манта (Малкин, Дьюар) – 08:34     3:0 Чинахов (Летанг) – 18:02     3:1 Ларкин (Кейн) – 23:17 (pp)     4:1 Бразо (Клифтон) – 32:23     5:1 Аччари (Ши, Сёдерблом) – 52:09    

За «Питтсбург» отличились Рикард Ракелль, Энтони Манта, Ноэль Аччари, Джастин Бразо и российский нападающий Егор Чинахов (1+1). Звёздный российский форвард Евгений Малкин отметился в матче ассистом. Также передача на счету лидера команды Сидни Кросби.

В составе «Детройта» единственную шайбу забросил Дилан Ларкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Пингвинз» остались на шестом месте Восточной конференции и имеют в активе 92 очка. «Детройт», не набрав очков, остался на 10-й строчке Востока (86 баллов).

