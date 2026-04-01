Три очка Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» крупно обыграть «Детройт»

В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
За «Питтсбург» отличились Рикард Ракелль, Энтони Манта, Ноэль Аччари, Джастин Бразо и российский нападающий Егор Чинахов (1+1). Звёздный российский форвард Евгений Малкин отметился в матче ассистом. Также передача на счету лидера команды Сидни Кросби.
В составе «Детройта» единственную шайбу забросил Дилан Ларкин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
«Пингвинз» остались на шестом месте Восточной конференции и имеют в активе 92 очка. «Детройт», не набрав очков, остался на 10-й строчке Востока (86 баллов).
