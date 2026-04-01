Видео 928-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Встреча проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. На момент написания новости идёт третий период. Счёт 5:4 в пользу хозяев льда.
На 44-й минуте форвард забросил пятую шайбу своей команды.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Ранее Овечкин отличился голом на 19-й минуте игры.
Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 928 шайб.
В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 31 гол и 28 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 928 голов и 754 результативные передачи в 1566 матчах.
