Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тампа-Бэй Лайтнинг — Монреаль Канадиенс, результат матча 1 апреля 2026, счёт 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Тампа» проиграла «Монреалю». У Кучерова — «-3», Василевский совершил 19 сейвов
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Демидов, Кофилд) – 12:25 (pp)     1:1 Гюнцель (Гиргенсонс, Макдона) – 13:41     1:2 Кофилд (Слафковски, Мэтисон) – 32:49     1:3 Мэтисон – 57:55     1:4 Судзуки – 58:54    

В составе победителей голами отличились Юрай Слафковски (1+1), Ник Судзуки, Майк Мэтисон (1+1) и Коул Кофилд (1+1). Российский форвард Иван Демидов отметился в игре ассистом. За «Тампу» единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель. Российский нападающий клуба Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-3». Голкипер Андрей Василевский совершил 19 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» дома сыграет с «Питтсбург Пингвинз» 3 апреля, а «Монреаль» в тот же день встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».

