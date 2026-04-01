«Тампа» проиграла «Монреалю». У Кучерова — «-3», Василевский совершил 19 сейвов

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей голами отличились Юрай Слафковски (1+1), Ник Судзуки, Майк Мэтисон (1+1) и Коул Кофилд (1+1). Российский форвард Иван Демидов отметился в игре ассистом. За «Тампу» единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель. Российский нападающий клуба Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-3». Голкипер Андрей Василевский совершил 19 сейвов.
В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» дома сыграет с «Питтсбург Пингвинз» 3 апреля, а «Монреаль» в тот же день встретится в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».
