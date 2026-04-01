Вашингтон Кэпиталз – Филадельфия Флайерз, результат матча 1 апреля 2026, счет 6:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче с 10-ю голами
В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Уилсон (Дюбуа, Сандин) – 14:59     2:0 Овечкин (Рой, Макмайкл) – 18:35     2:1 Санхайм (Конечны, Дворак) – 20:39     2:2 Грундстрём (Зеграс) – 24:36     3:2 Чикран (Леонард, Дюбуа) – 26:58 (pp)     4:2 Леонард (Дюбуа, Чикран) – 37:37 (pp)     4:3 Дворак (Конечны, Санхайм) – 40:33     5:3 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 43:47     5:4 Барки (Ристолайнен, Кейтс) – 47:52     6:4 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 58:56    

В составе хозяев дублем отметился российский форвард Александр Овечкин, помимо него шайбы забросили Том Уилсон (2), Джейкоб Чикран и Райан Леонард.

В составе гостей голы записали на свой счёт Трэвис Санхайм, Карл Грундстрём, Кристиан Дворак и Денвер Барки.

Российские хоккеисты Иван Мирошниченко («Кэпиталз») и Матвей Мичков («Флайерз») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Вашингтон Кэпиталз» сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Филадельфия Флайерз» встретится дома с «Детройт Ред Уингз».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Александр Овечкин забил 928-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
