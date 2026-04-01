Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче с 10-ю голами

В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе хозяев дублем отметился российский форвард Александр Овечкин, помимо него шайбы забросили Том Уилсон (2), Джейкоб Чикран и Райан Леонард.

В составе гостей голы записали на свой счёт Трэвис Санхайм, Карл Грундстрём, Кристиан Дворак и Денвер Барки.

Российские хоккеисты Иван Мирошниченко («Кэпиталз») и Матвей Мичков («Флайерз») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Вашингтон Кэпиталз» сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Филадельфия Флайерз» встретится дома с «Детройт Ред Уингз».