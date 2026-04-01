Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче с 10-ю голами

В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.
В составе хозяев дублем отметился российский форвард Александр Овечкин, помимо него шайбы забросили Том Уилсон (2), Джейкоб Чикран и Райан Леонард.
В составе гостей голы записали на свой счёт Трэвис Санхайм, Карл Грундстрём, Кристиан Дворак и Денвер Барки.
Российские хоккеисты Иван Мирошниченко («Кэпиталз») и Матвей Мичков («Флайерз») результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Вашингтон Кэпиталз» сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Филадельфия Флайерз» встретится дома с «Детройт Ред Уингз».
- 1 апреля 2026
-
04:57
-
04:55
-
04:55
-
04:53
-
04:47
-
04:44
-
04:43
-
04:33
-
04:29
-
04:24
-
03:28
-
03:26
-
03:17
-
03:12
-
03:11
-
03:07
-
02:18
-
00:16
-
00:07
-
00:05
-
00:01
- 31 марта 2026
-
23:57
-
23:55
-
23:55
-
23:44
-
23:39
-
23:35
-
23:31
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:19
-
23:16
-
23:14