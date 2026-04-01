Гол Хуснутдинова и хет-трик Арвидссона помогли «Бостону» обыграть «Даллас» в НХЛ

В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

Российский нападающий хозяев Марат Хуснутдинов отметился голом, помимо него шайбы забрасывали Виктор Арвидссон (3), Элиас Линдхольм и Хенри Йокихарью.

В составе гостей голы записали на свой счёт Джейми Бенн, Мэтт Дюшейн и Уайатт Джонстон.

Российские защитники Никита Задоров («Брюинз») и Илья Любушкин («Старз») результативными действиями не отметились.