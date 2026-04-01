Гол Хуснутдинова и хет-трик Арвидссона помогли «Бостону» обыграть «Даллас» в НХЛ
В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хуснутдинов (Йокихарью, Пастрняк) – 09:58 2:0 Арвидссон (Пастрняк, Заха) – 18:51 2:1 Бенн (Джонстон, Рантанен) – 24:49 2:2 Дюшейн (Робертсон) – 36:53 3:2 Линдхольм (Пастрняк, Аспирот) – 40:13 (pp) 4:2 Йокихарью (Линдхольм, Гики) – 45:51 5:2 Арвидссон – 56:23 5:3 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 59:02 (pp) 6:3 Арвидссон (Макэвой) – 59:47
Российский нападающий хозяев Марат Хуснутдинов отметился голом, помимо него шайбы забрасывали Виктор Арвидссон (3), Элиас Линдхольм и Хенри Йокихарью.
В составе гостей голы записали на свой счёт Джейми Бенн, Мэтт Дюшейн и Уайатт Джонстон.
Российские защитники Никита Задоров («Брюинз») и Илья Любушкин («Старз») результативными действиями не отметились.
Комментарии
