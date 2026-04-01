Бостон Брюинз – Даллас Старз, результат матча 1 апреля 2026, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Хуснутдинова и хет-трик Арвидссона помогли «Бостону» обыграть «Даллас» в НХЛ
В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хуснутдинов (Йокихарью, Пастрняк) – 09:58     2:0 Арвидссон (Пастрняк, Заха) – 18:51     2:1 Бенн (Джонстон, Рантанен) – 24:49     2:2 Дюшейн (Робертсон) – 36:53     3:2 Линдхольм (Пастрняк, Аспирот) – 40:13 (pp)     4:2 Йокихарью (Линдхольм, Гики) – 45:51     5:2 Арвидссон – 56:23     5:3 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 59:02 (pp)     6:3 Арвидссон (Макэвой) – 59:47    

Российский нападающий хозяев Марат Хуснутдинов отметился голом, помимо него шайбы забрасывали Виктор Арвидссон (3), Элиас Линдхольм и Хенри Йокихарью.

В составе гостей голы записали на свой счёт Джейми Бенн, Мэтт Дюшейн и Уайатт Джонстон.

Российские защитники Никита Задоров («Брюинз») и Илья Любушкин («Старз») результативными действиями не отметились.

