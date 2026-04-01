29 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Баффало»

В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей голами отличились Джек Куинн (1+1), Боуэн Байрэм, Тейдж Томпсон (1+1) и Пейтон Кребс. За «Айлендерс» забивали Калум Ритчи, Брэйден Шенн (1+1) и Андерс Ли. Вратаря хозяев Илью Сорокина совершил 29 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.



В следующем матче регулярного чемпионата «Баффало» в гостях сыграет с «Оттавой Сенаторз» 3 апреля, а «Айлендерс» 4 апреля встретятся дома с «Филадельфией Флайерз».