«Флорида» обыграла дома «Оттаву», у Тарасова 22 сейва

В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе хозяев шайбы забросили Ноа Грегор, Мэки Самоскевич, Картер Вераге (2), Эй Джей Грир и Мэттью Ткачук.

В составе гостей голы записали на свой счёт Дрейк Батерсон, Джордан Спенс и Майкл Амадио.

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 22 броска по своим воротам (88.00%). Его одноклубник, соотечественник и коллега по амплуа Сергей Бобровский был в заявке на матч, но на льду не появился.