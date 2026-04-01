Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз, результат матча 1 апреля 2026, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Флорида» обыграла дома «Оттаву», у Тарасова 22 сейва
В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Грегор (Джонс, Носек) – 00:08     2:0 Самоскевич (Джонс, Ткачук) – 01:06 (pp)     3:0 Вераге (Ткачук, Джонс) – 09:09 (pp)     4:0 Грир (Луостаринен, Себранго) – 14:02     5:0 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 14:36     5:1 Батерсон – 21:40     6:1 Ткачук (Беннетт, Вераге) – 32:41     6:2 Спенс (Штюцле, Амадио) – 35:14     6:3 Амадио (Грейг, Томсон) – 44:29    

В составе хозяев шайбы забросили Ноа Грегор, Мэки Самоскевич, Картер Вераге (2), Эй Джей Грир и Мэттью Ткачук.

В составе гостей голы записали на свой счёт Дрейк Батерсон, Джордан Спенс и Майкл Амадио.

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 22 броска по своим воротам (88.00%). Его одноклубник, соотечественник и коллега по амплуа Сергей Бобровский был в заявке на матч, но на льду не появился.

