«Флорида» обыграла дома «Оттаву», у Тарасова 22 сейва
В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Грегор (Джонс, Носек) – 00:08 2:0 Самоскевич (Джонс, Ткачук) – 01:06 (pp) 3:0 Вераге (Ткачук, Джонс) – 09:09 (pp) 4:0 Грир (Луостаринен, Себранго) – 14:02 5:0 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 14:36 5:1 Батерсон – 21:40 6:1 Ткачук (Беннетт, Вераге) – 32:41 6:2 Спенс (Штюцле, Амадио) – 35:14 6:3 Амадио (Грейг, Томсон) – 44:29
В составе хозяев шайбы забросили Ноа Грегор, Мэки Самоскевич, Картер Вераге (2), Эй Джей Грир и Мэттью Ткачук.
В составе гостей голы записали на свой счёт Дрейк Батерсон, Джордан Спенс и Майкл Амадио.
Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 22 броска по своим воротам (88.00%). Его одноклубник, соотечественник и коллега по амплуа Сергей Бобровский был в заявке на матч, но на льду не появился.
Комментарии
