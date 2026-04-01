«Рейнджерс» уверенно обыграли «Нью-Джерси», Шестёркин совершил 22 спасения
В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали хозяева площадки со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Шири (Картье, Борген) – 08:14 2:0 Миллер – 13:39 (pp) 2:1 Браун (Хишир, Хьюз) – 20:51 (pp) 3:1 Хмеларж (Шнайдер) – 31:12 4:1 Зибанеджад (Перро, Фокс) – 43:49
Заброшенными шайбами отметились игроки «Рейнджерс» Конор Шири, Джей Ти Миллер, Ярослав Хмеларж и Мика Зибанеджад. Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин не смог оформить шат-аут, отразив 22 броска из 23. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу без результативных действий.
У гостей единственную шайбу забросил Коннор Браун. Россияне — Максим Цыплаков и Евгений Дадонов очков в матче не набрали.
