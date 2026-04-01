«Рейнджерс» уверенно обыграли «Нью-Джерси», Шестёркин совершил 22 спасения

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали хозяева площадки со счётом 4:1.

Заброшенными шайбами отметились игроки «Рейнджерс» Конор Шири, Джей Ти Миллер, Ярослав Хмеларж и Мика Зибанеджад. Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин не смог оформить шат-аут, отразив 22 броска из 23. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу без результативных действий.

У гостей единственную шайбу забросил Коннор Браун. Россияне — Максим Цыплаков и Евгений Дадонов очков в матче не набрали.