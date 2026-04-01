Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 1 апреля 2026, счёт 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Рейнджерс» уверенно обыграли «Нью-Джерси», Шестёркин совершил 22 спасения
В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали хозяева площадки со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Шири (Картье, Борген) – 08:14     2:0 Миллер – 13:39 (pp)     2:1 Браун (Хишир, Хьюз) – 20:51 (pp)     3:1 Хмеларж (Шнайдер) – 31:12     4:1 Зибанеджад (Перро, Фокс) – 43:49    

Заброшенными шайбами отметились игроки «Рейнджерс» Конор Шири, Джей Ти Миллер, Ярослав Хмеларж и Мика Зибанеджад. Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин не смог оформить шат-аут, отразив 22 броска из 23. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу без результативных действий.

У гостей единственную шайбу забросил Коннор Браун. Россияне — Максим Цыплаков и Евгений Дадонов очков в матче не набрали.

Материалы по теме
29 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Баффало»
