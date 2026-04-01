Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Коламбус», у Марченко гол

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась поражением хозяев со счётом 2:5.
В составе «Коламбуса» забросили шайбы российский форвард Кирилл Марченко и Адам Фантилли.
За «Харрикейнз» отличились Шейн Гостисбер, Логан Стэнковен, Николай Элерс, Джордан Мартинук и российский нападающий Андрей Свечников.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
«Каролина Харрикейнз» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции — у клуба 100 очков после 74-х матчей. «Коламбус Блю Джекетс» находится на восьмом месте — у команды 88 баллов после 75-ти игр.
