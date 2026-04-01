Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Коламбус Блю Джекетс – Каролину Харрикейнз, результат матча 1 апреля 2026, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Коламбус», у Марченко гол
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась поражением хозяев со счётом 2:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Гостисбер (Элерс, Свечников) – 13:29 (pp)     0:2 Стэнковен (Янковски) – 16:12 (pp)     1:2 Марченко (Веренски, Марчмент) – 35:14     2:2 Фантилли (Марчмент, Марченко) – 42:07     2:3 Элерс (Чатфилд, Славин) – 52:42     2:4 Свечников (Элерс, Ахо) – 53:55 (pp)     2:5 Мартинук – 59:13 (sh)    

В составе «Коламбуса» забросили шайбы российский форвард Кирилл Марченко и Адам Фантилли.

За «Харрикейнз» отличились Шейн Гостисбер, Логан Стэнковен, Николай Элерс, Джордан Мартинук и российский нападающий Андрей Свечников.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Каролина Харрикейнз» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции — у клуба 100 очков после 74-х матчей. «Коламбус Блю Джекетс» находится на восьмом месте — у команды 88 баллов после 75-ти игр.

