Овечкин укрепил лидерство в гонке бомбардиров и снайперов «Вашингтона» в сезоне НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин укрепил единоличное лидерство в списке лучших бомбардиров «столичных» в текущем сезоне. В ночь с 31 марта по 1 апреля мск форвард отметился двумя заброшенными шайбами в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Уилсон (Дюбуа, Сандин) – 14:59     2:0 Овечкин (Рой, Макмайкл) – 18:35     2:1 Санхайм (Конечны, Дворак) – 20:39     2:2 Грундстрём (Зеграс) – 24:36     3:2 Чикран (Леонард, Дюбуа) – 26:58 (pp)     4:2 Леонард (Дюбуа, Чикран) – 37:37 (pp)     4:3 Дворак (Конечны, Санхайм) – 40:33     5:3 Овечкин (Макмайкл, Чикран) – 43:47     5:4 Барки (Ристолайнен, Кейтс) – 47:52     6:4 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 58:56    

Благодаря этому Овечкин набрал 59 очков в текущем сезоне, при 31 заброшенной шайбе в активе Александра также 28 результативных передач. Он опережает защитника Джейкоба Чикрана, у которого осталось 56 (24+32) очков.

В гонке лучших снайперов «Кэпиталз» Овечкин по-прежнему опережает нападающего Тома Уилсона с 27 голами, Чикран с 24 заброшенными шайбами третий. Четвёртое место у белорусского форварда Алексея Протаса — 23 гола.

