Овечкин укрепил лидерство в гонке бомбардиров и снайперов «Вашингтона» в сезоне НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин укрепил единоличное лидерство в списке лучших бомбардиров «столичных» в текущем сезоне. В ночь с 31 марта по 1 апреля мск форвард отметился двумя заброшенными шайбами в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:4).

Благодаря этому Овечкин набрал 59 очков в текущем сезоне, при 31 заброшенной шайбе в активе Александра также 28 результативных передач. Он опережает защитника Джейкоба Чикрана, у которого осталось 56 (24+32) очков.

В гонке лучших снайперов «Кэпиталз» Овечкин по-прежнему опережает нападающего Тома Уилсона с 27 голами, Чикран с 24 заброшенными шайбами третий. Четвёртое место у белорусского форварда Алексея Протаса — 23 гола.