Чикаго Блэкхоукс – Виннипег Джетс, результат матча 1 апреля 2026, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Две передачи Михеева не спасли «Чикаго» от домашнего поражения от «Виннипега»
В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) и закончилась поражением хозяев со счётом 3:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фронделль (Михеев, Кревьер) – 04:42     1:1 Моррисси (Коннор, Шайфли) – 21:06     1:2 Перфетти (Иафалло, Шайфли) – 31:19 (pp)     1:3 Росен (Жилкин, Пионк) – 31:57     2:3 Бертуцци – 33:26     3:3 Бертуцци (Михеев, Кревьер) – 49:46     3:4 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 60:33    

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев отметился двумя голевыми передачами — с его пасов забивали Антон Фронделль и Тайлер Бертуцци. В активе последнего — дубль в этой встрече.

В составе «Виннипег Джетс» шайбы забрасывали Джош Моррисси, Коул Перфетти, Исак Росен и Кайл Коннор.

«Блэкхоукс» находятся на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции — у клуба 68 очков за 75 матчей. «Джетс» располагаются пятью строчками выше — у команды 76 баллов за 74 игры.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
