Две передачи Михеева не спасли «Чикаго» от домашнего поражения от «Виннипега»

В ночь с 31 марта на 1 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) и закончилась поражением хозяев со счётом 3:4.

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев отметился двумя голевыми передачами — с его пасов забивали Антон Фронделль и Тайлер Бертуцци. В активе последнего — дубль в этой встрече.

В составе «Виннипег Джетс» шайбы забрасывали Джош Моррисси, Коул Перфетти, Исак Росен и Кайл Коннор.

«Блэкхоукс» находятся на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции — у клуба 68 очков за 75 матчей. «Джетс» располагаются пятью строчками выше — у команды 76 баллов за 74 игры.