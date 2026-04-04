Мичков вошёл в топ-8 игроков «Флайерз» до 21 года по количеству матчей с 2+ очками
В эти минуты на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз». 21-летний российский нападающий Матвей Мичков в этой встрече отметился заброшенной шайбой и результативной передачей и занимает теперь восьмое место в истории франшизы по количеству матчей с двумя и более очками среди игроков до 21 года.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Санхайм) – 13:54 0:2 Бамп (Мичков, Кейтс) – 15:01 0:3 Мичков – 22:52 1:3 Пажо (Барзал, Хольмстрём) – 35:37 1:4 Санхайм (Мичков, Бамп) – 49:16
На счету россиянина 27 матчей с двумя и более очками. Также восьмое место с Мичковым делят бывшие хоккеисты клуба Рон Флокхарт и Мел Бриджмен. Лидером по количеству матчей с таким показателем в истории франшизы является экс-нападающий Эрик Линдрос (55 встреч).
На момент написания новости завершился второй период, «Филадельфия» ведёт со счётом 3:1.
