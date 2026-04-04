Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мичков вошёл в топ-8 игроков «Флайерз» до 21 года по количеству матчей с 2+ очками

Комментарии

В эти минуты на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз». 21-летний российский нападающий Матвей Мичков в этой встрече отметился заброшенной шайбой и результативной передачей и занимает теперь восьмое место в истории франшизы по количеству матчей с двумя и более очками среди игроков до 21 года.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Санхайм) – 13:54     0:2 Бамп (Мичков, Кейтс) – 15:01     0:3 Мичков – 22:52     1:3 Пажо (Барзал, Хольмстрём) – 35:37     1:4 Санхайм (Мичков, Бамп) – 49:16    

На счету россиянина 27 матчей с двумя и более очками. Также восьмое место с Мичковым делят бывшие хоккеисты клуба Рон Флокхарт и Мел Бриджмен. Лидером по количеству матчей с таким показателем в истории франшизы является экс-нападающий Эрик Линдрос (55 встреч).

На момент написания новости завершился второй период, «Филадельфия» ведёт со счётом 3:1.

Материалы по теме
Топ-события четверга: Лига Европы, «Филадельфия» — «Вашингтон» в НХЛ, лыжи и НБА
Топ-события четверга: Лига Европы, «Филадельфия» — «Вашингтон» в НХЛ, лыжи и НБА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android