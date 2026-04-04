Нью-Йорк Айлендерс — Филадельфия Флайерз, результат матча 4 апреля 2026, счёт 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Айлендерс»
В ночь с 3 на 4 апреля на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) прошёл матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Санхайм) – 13:54     0:2 Бамп (Мичков, Кейтс) – 15:01     0:3 Мичков – 22:52     1:3 Пажо (Барзал, Хольмстрём) – 35:37     1:4 Санхайм (Мичков, Бамп) – 49:16    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Оуэн Типпетт, американский нападающий Алекс Бамп и канадский защитник Трэвис Санхайм. Также на счету российского форварда Матвея Мичкова гол и две результативные передачи.

В составе хозяев единственную шайбу забросил канадский нападающий Жан-Габриэль Пажо.

Следующий матч «Айлендерс» проведут на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 5 апреля. «Филадельфия» дома встретится с «Бостон Брюинз» также 5 апреля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
