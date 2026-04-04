Гол и две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Айлендерс»

В ночь с 3 на 4 апреля на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) прошёл матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Оуэн Типпетт, американский нападающий Алекс Бамп и канадский защитник Трэвис Санхайм. Также на счету российского форварда Матвея Мичкова гол и две результативные передачи.
В составе хозяев единственную шайбу забросил канадский нападающий Жан-Габриэль Пажо.
Следующий матч «Айлендерс» проведут на выезде с «Каролиной Харрикейнз» 5 апреля. «Филадельфия» дома встретится с «Бостон Брюинз» также 5 апреля.
