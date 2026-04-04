Матвей Мичков признан первой звездой матча с «Айлендерс»

В ночь с 3 на 4 апреля на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) прошёл матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его участников.

Первой звездой стал российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков, на счету которого гол и две результативные передачи.

Второй звездой стал американский форвард гостей Алекс Бамп, оформивший гол+пас. Третья звезда — также выбран из состава «Флайерз» — ей стал канадский защитник Трэвис Санхайм, на счету которого результативная передача.

