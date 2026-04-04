Матвей Мичков признан первой звездой матча с «Айлендерс»

В ночь с 3 на 4 апреля на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) прошёл матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его участников.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Санхайм) – 13:54     0:2 Бамп (Мичков, Кейтс) – 15:01     0:3 Мичков – 22:52     1:3 Пажо (Барзал, Хольмстрём) – 35:37     1:4 Санхайм (Мичков, Бамп) – 49:16    

Первой звездой стал российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков, на счету которого гол и две результативные передачи.

Второй звездой стал американский форвард гостей Алекс Бамп, оформивший гол+пас. Третья звезда — также выбран из состава «Флайерз» — ей стал канадский защитник Трэвис Санхайм, на счету которого результативная передача.

