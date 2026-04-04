Результаты матчей НХЛ на 4 апреля 2026 года

В ночь на 4 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Филадельфия Флайерз» — 1:4;

«Анахайм Дакс» – «Сент-Луис Блюз» — 2:6.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги со 102 очками после 75 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 108 очками после 74 игр. Регулярный чемпионат НХЛ завершится 17 апреля 2026 года.