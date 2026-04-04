Расписание матчей плей-офф МХЛ на 4 апреля 2026 года

Сегодня, 4 апреля, пройдут четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей плей-офф МХЛ на 4 апреля 2026 года (время московское):

11:00. «Стальные Лисы» – «Белые Медведи»;

11:00. «Толпар» – «Авто»;

13:00. «Ирбис» – «Чайка»;

14:00. «Омские Ястребы» – «Сибирские Снайперы».

Серии плей-офф Западной конференции:

«Локо» – МХК «Динамо» СПб — счёт в серии — 2-0;

МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 1-1;

«СКА-1946» – «Красная Армия» — счёт в серии — 1-1;

МХК «Спартак» – Академия Михайлова — счёт в серии — 1-1.

Серии плей-офф Восточной конференции:

«Омские Ястребы» — «Сибирские Снайперы» — 0-1;

«Толпар» — «Авто» — 0-1;

«Стальные Лисы» — «Белые Медведи» — 1-0;

«Ирбис» — «Чайка» — 0-1.

Напомним, серии проводятся до трёх побед.