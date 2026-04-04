Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера клуба АКМ

Тульский АКМ объявил об изменениях в тренерском штабе. Контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен белорусский специалист Виктор Костюченок, который ранее работал помощником Епанчинцева, сообщает пресс-служба клуба.

Епанчинцев был назначен главным тренером АКМ 6 ноября 2025 года. В 2021 году под руководством Епанчинцева «Югра» стала обладателем Кубка Петрова. Епанчинцев покинул «Сибирь» в начале октября 2025 года.

Костюченок присоединился к АКМ 21 января 2026 года, войдя в тренерский штаб для работы со спецбригадами — игрой в неравных составах. Ранее он работал исполняющим обязанности главного тренера хабаровского «Амура», а также ассистентом в «Адмирале», «Югре», «Спартаке» и казахстанской «Сарыарке».

В завершившейся регулярке ВХЛ АКМ не вышел в плей-офф, набрав 60 очков в 62 матчах и заняв 24-е место в общей турнирной таблице.