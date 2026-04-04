Каменский: у Ларионова нет проблем, он первый год возглавил СКА

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о работе Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА.

«У него (Ларионова) нет проблем, он первый год возглавил СКА. Команда не может строиться один год и сразу давать результат, нужно определённое время. Например, в НХЛ даётся четыре-пять лет. А за год тяжело что-то сделать, поэтому ему ещё нужно дать время, чтобы он поработал, и результат придёт», — приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».

СКА уступил ЦСКА в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина со счётом 1-4 в серии. Ларионов работает на посту главного тренера СКА с 2025 года, с ним был заключён однолетний контракт с опцией продления на один сезон.