Станислав Галиев: обид на «Динамо» нет, но хотелось сыграть с московским клубом в плей-офф

Нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев высказался о принципиальности игры с московским «Динамо», которое является родным для форварда.

— Для вас было принципиально выбить из плей-офф московское «Динамо» после того, как в 2022 году вас убрали из родного клуба, расторгнув контракт?

— Нет, у меня нет никаких обид на клуб. Это хоккейная жизнь, которая часто предполагает смену команды. Но сыграть в плей-офф именно против московского «Динамо» очень хотелось. К тому же их домашний стадион для меня не чужой. И мои родители приходили на игры в Москве — хорошая мотивация была играть в этой серии, — приводят слова Галиева «Известия».