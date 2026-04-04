«Здесь чувствуется дух омского хоккея». Главный тренер «Челмета» — об игре в СКК Блинова

Главный тренер «Челмета» Марат Аскаров высказался о проведении матчей плей-офф ВХЛ с «Омскими Крыльями» в СКК им. Блинова.

«В бытность хоккеистом я много матчей провёл в СКК имени Блинова в составах разных команд. Здесь действительно дух омского хоккея, он чувствуется до сих пор. Здорово, что сделали такую реконструкцию, классный дворец, думаю, что это украшение для города», — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Омские Крылья» в серии победили «Челмет» со счётом 4-2 и впервые в истории вышли во второй раунд плей-офф ВХЛ. «Омские Крылья» проигрывали в серии со счётом 0-2, а затем победили в четырёх встречах подряд.