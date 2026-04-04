Марат Аскаров ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Трактор» в следующем сезоне

Главный тренер «Челмета» Марат Аскаров после серии плей-офф ВХЛ с «Омскими Крыльями» (2-4) ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Трактор» в следующем сезоне.

— В системе челябинского хоккея хорошо работает тренерский лифт. Готовы ли вы возглавить «Трактор» уже в следующем сезоне?

— Да, действительно, я долго работал в «Белых Медведях», второй год в «Челмете». В нашей системе есть движение вверх, оно приветствуется. Так что если поступит такое предложение, то, разумеется, буду рассматривать, почему бы и нет. Думаю, мечта каждого тренера поработать в КХЛ. Поживём — увидим, — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.