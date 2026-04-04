Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Салавата» поддержал Н. Заварухина, которого раскритиковал хоккейный агент

Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поддержал главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина, которого в личной переписке раскритиковал хоккейный агент Владимир Зоркин, отец игрока уфимского клуба Никиты Зоркина.

«Не могу сказать, что мы давние друзья с Николаем Николаевичем Заварухиным. Но вместе с этой фамилией прожили свою жизнь тысячи болельщиков в республике. Это фундамент «Салавата Юлаева», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

Напомним, «Салават Юлаев» в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 победил «Автомобилист» со счётом 4-2. В следующем раунде плей-офф уфимский клуб встретится с «Локомотивом». Первая игра состоится в Ярославле 8 апреля.

Материалы по теме
Гендиректор «Салавата» Баширов коротко высказался о выходе в следующий раунд плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android