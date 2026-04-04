Гендиректор «Салавата» поддержал Н. Заварухина, которого раскритиковал хоккейный агент

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поддержал главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина, которого в личной переписке раскритиковал хоккейный агент Владимир Зоркин, отец игрока уфимского клуба Никиты Зоркина.

«Не могу сказать, что мы давние друзья с Николаем Николаевичем Заварухиным. Но вместе с этой фамилией прожили свою жизнь тысячи болельщиков в республике. Это фундамент «Салавата Юлаева», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

Напомним, «Салават Юлаев» в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 победил «Автомобилист» со счётом 4-2. В следующем раунде плей-офф уфимский клуб встретится с «Локомотивом». Первая игра состоится в Ярославле 8 апреля.