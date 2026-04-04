«Можно сказать, это жертва». Робитайл — о переносе старта серии плей-офф ВХЛ в Челябинск

Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл высказался о переносе старта серии плей-офф ВХЛ с «Челметом» (4-2) в Челябинск из-за подготовки СКК им. Блинова.

— Как отнеслись к решению клуба отдать преимущество домашней площадки «Челмету» ради того, чтобы в плей-офф сыграть в СКК Блинова?

— Хоккей есть хоккей, вне зависимости, где играем. Мы понимали, что это важный момент для нашей организации. Можно сказать, что это жертва, и мы пытались донести до хоккеистов, что эта жертва не должна стать причиной их плохого настроения. Мы рады, что смогли сделать это ради организации, в том числе выйти в следующий раунд, и сейчас мы здесь, — передаёт слова Робитайла корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.