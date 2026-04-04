Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Омских Крыльев»: для меня Ги Буше — лучший тренер мира на сегодня

Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл высказался о работе с наставником «Авангарда» Ги Буше в омской системе.

«С Ги Буше мы постоянно на связи, вне зависимости от того, играют наши команды в этот день или нет. Сегодня мы тоже созванивались, после победы он зашёл в нашу раздевалку. Для меня Буше — лучший тренер мира на сегодня, для него наши двери всегда открыты», — передаёт слова Робитайла корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина — 2026 победил «Нефтехимик» со счётом 4-1. «Омские Крылья» на старте плей-офф ВХЛ одолели «Челмет» со счётом 4-2.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android