Главный тренер «Омских Крыльев»: для меня Ги Буше — лучший тренер мира на сегодня

Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл высказался о работе с наставником «Авангарда» Ги Буше в омской системе.

«С Ги Буше мы постоянно на связи, вне зависимости от того, играют наши команды в этот день или нет. Сегодня мы тоже созванивались, после победы он зашёл в нашу раздевалку. Для меня Буше — лучший тренер мира на сегодня, для него наши двери всегда открыты», — передаёт слова Робитайла корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина — 2026 победил «Нефтехимик» со счётом 4-1. «Омские Крылья» на старте плей-офф ВХЛ одолели «Челмет» со счётом 4-2.