Робитайл: цель организации «Авангард» — три кубка в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. И мы идём к ней

Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл рассказал о задачах омской хоккейной системы.

«Проход в следующий раунд плей-офф — это не только достижение главного тренера. Это касается и помощников, и всего офиса клуба. Хочу сказать, что ещё когда я летом приехал в Омск, меня встретило множество болельщиков на уличном мероприятии, и уже тогда мы разговаривали о том, что цель организации — выиграть три кубка. В КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Сейчас мы продолжаем придерживаться этой цели и планомерно идём к ней», — передаёт слова Робитайла корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина — 2026 победил «Нефтехимик» со счётом 4-1. «Омские Крылья» на старте плей-офф ВХЛ одолели «Челмет» со счётом 4-2. В МХЛ «Омские Ястребы» уступают в серии плей-офф с «Сибирскими Снайперами» (0-1).