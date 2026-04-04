Крикунов: Ротенберг в ИИХФ справился бы лучше Тардифа, у него феноменальные способности

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг мог бы успешно заменить Люка Тардифа на посту президента Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Ротенберг точно сильнее, чем Тардиф. Он хороший организатор, у него есть образование. Уверен, у того же Тардифа нет никакого образования. Если бы это было возможно, то для российского хоккея это было бы очень здорово. Я уверен, что он бы справился. В этом плане организационные способности у Романа Борисовича феноменальные», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Напомним, Тардиф доработает до октября и не станет переизбираться на должность.

