«Пока лучший хоккей этой весны». Рябыкин о матче серии плей-офф «Салават» — «Автомобилист»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о серии первого раунда Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» (2-4).

— «Салават Юлаев» приятно удивил. Всю серию против «Автомобилиста» гнул свою линию, хотя по качеству состава и опыту совсем не был фаворитом. Ради шестого матча этой серии и придуман плей-офф – это был пока лучший хоккей этой весны, когда на 60-й минуте Уфа сначала едва не проиграла серию, а потом её выиграла.

— Почти все называли фаворитом серии «Автомобилист».
— Согласен с такой оценкой. У Екатеринбурга – классный, зрелый состав, отличная вратарская линия, среднее звено, легионеры. В первой половине серии очень сильно сыграл Спронг – видимо, увольнение из ЦСКА его задело и мотивировало.

Тем не менее свои многочисленные козыри «Автомобилист» так и не разыграл. Его плей-офф получился таким же скомканным, как регулярный чемпионат – вроде бы подавались большие надежды, был виден потенциал, но на выходе команду просто деклассировали.

— За счёт чего «Салават» выиграл?
— В первую очередь – за счёт скорости. Уфа извлекла урок из последней Олимпиады, которая показала, что скорость в современном хоккее – решающий фактор, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

