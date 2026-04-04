СКА первым в КХЛ забросил 2000 шайб в гостевых матчах
Поделиться
Защитник СКА Андрей Педан стал автором одного из двух голов команды во встрече плей-офф КХЛ с ЦСКА (2:6, 1-4).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гурьянов (Коваленко, Бучельников) – 06:31 (5x5) 1:1 Педан (Лутфуллин, Филлипс) – 11:38 (5x5) 2:1 Рой (Гурьянов, Коваленко) – 14:49 (5x5) 3:1 Калинин – 27:24 (5x5) 4:1 Гурьянов (Эберт, Коваленко) – 54:05 (5x4) 4:2 Менелл – 56:35 (5x5) 5:2 Коваленко – 57:37 (en) 6:2 Гурьянов (Полтапов, Соркин) – 59:07 (5x5)
Как сообщает пресс-служба СКА, Педан стал автором 2000-й заброшенной шайбы СКА в гостевых матчах КХЛ. На это достижение у армейцев ушло 638 матчей, петербуржцы первыми среди всех клубов лиги добрались до этой отметки. Далее располагаются ЦСКА (1668 шайб в 635 матчах), московское «Динамо» (1670 в 622), «Ак Барс» (1727 в 635) и «Металлург» (1760 в 649).
Ранее известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный функционер Сергей Гомоляко прокомментировал итоги серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 между ЦСКА и СКА.
Комментарии
