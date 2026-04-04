Кэмерон Ли объяснил своё решение получить российское гражданство

Канадский защитник «Сочи» Кэмерон Ли рассказал, как принял решение получить российское гражданство.

– Как ты получил российское гражданство?

– После первого сезона «Амур» полюбил меня как человека, и они решили, что мне стоит задержаться. Они предложили сделать паспорт, чтобы помочь команде с лимитом на легионеров. Я ответил: «Да, конечно». Я решил, что хочу остаться в КХЛ и играть здесь как можно дольше. Обладать российским паспортом – это разумно, если собираешься жить в России ближайшие годы. Для меня это большая честь, я горжусь этим.

– Помогает ли это как-то? Может, в финансовом плане?

– Нет, не думаю. В Канаде, если ты живёшь за границей, ты не платишь там налоги. Так что в деньгах я не выигрываю. Дело только в лимите на легионеров. Все русские ребята говорят, что это круто, — цитирует Ли Metaratings.

С 2022 года Ли выступал в КХЛ за хабаровский «Амур», а в начале сезона-2025/2026 перешёл в «Сочи».