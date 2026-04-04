Главная Хоккей Новости

Плющев — о Ларионове: надо уметь переламывать матчи, причём харизмой, а не интервью

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о работе Игоря Ларионова на посту наставника СКА.

– Как психолог Ларионов показал себя в концовке не с лучшей стороны, отправив на трибуну самого высокооплачиваемого игрока команды Гримальди?
– Что здесь могу сказать? Иногда тренеры, когда не могут найти выход из ситуации на площадке, начинают придумывать крайних. В лице если не лидеров, то игроков, которые что-то значат для команды. Видимо, Ларионов не исключение из правил. Тем более что по ходу сезона у него возникали проблемы со многими хоккеистами.

– Случались, и не раз.
– С тем же Голдобиным, другими персонажами. Поэтому ничего здесь удивительного для меня нет. Надо просто уметь переламывать какие-то матчи. Причём своей харизмой, а не интервью, которые, правда, в последнее время тоже не получались. Постоянно находил проблемы в командах, которые его обыгрывали, — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

