Ветеран СКА сделал прогноз на исход серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Салават Юлаев»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился ожиданиями от исхода серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Салават Юлаев» и оценил игру уфимского клуба.

«Локомотив» сильнее «Салавата», и он пройдёт Уфу. Мне понравилось, что Евгений Кузнецов с Ремпалом вывели «Салават» в четвертьфинал. Козлова можно поздравить! Как тренер он растёт, двигается, добиваясь хороших результатов в сложных условиях. Но дальше пройдёт «Локомотив», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина «Локомотив» победил «Спартак» со счётом 4-1, «Салават Юлаев» был сильнее «Автомобилиста» со счётом 4-2.