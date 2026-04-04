«Нас ждёт очень большое противостояние». Павел Буре — о серии плей-офф «Авангард» — ЦСКА

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре поделился ожиданиями от серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА.

— Что вы думаете о серии второго раунда «Авангард» — ЦСКА?

— Я очень рад, что ЦСКА вышел во второй раунд, победив СКА в серии. Ребята показали хороший хоккей, и защита, и нападение сработали как надо. Есть ещё куда стремиться. Но мне понравилось, как парни играли в первом раунде.

Но всё это уже в прошлом. Теперь надо готовиться к «Авангарду». Это очень сильная команда. Нас ждёт очень большое противостояние, — цитирует Буре «Матч ТВ».