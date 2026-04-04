Щитов: Жамнов — хороший тренер, он ещё может что-то дать «Спартаку»

Бывший российский хоккеист Никита Щитов высказался о работе Алексея Жамнова на посту главного тренера «Спартака».

«Спартак» должен был проходить первый раунд, но соперник был серьёзный. В регулярке москвичи не смогли подняться выше. Есть свои подводные камни: увольнение опытных Кравчука и Ковалёва, долгое отсутствие Жамнова из-за болезни, отзаявка Ружички.

Все эти факторы не могли не сказаться на игре. Жамнов – хороший тренер. Он ещё может что-то дать «Спартаку», но многое зависит от комплектации команды», – приводит слова Щитова Metaratings.

«Спартак» в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Локомотиву» со счётом 1-4.