Лучший бомбардир клуба в плей-офф и рекордсмен регулярки ВХЛ покинул состав «Металлурга»

Пресс-служба новокузнецкого «Металлурга» сообщила об изменениях в составе команды. Расположение клуба покинули защитник Максим Минеев и нападающий Михаил Шалагин.

26-летний Шалагин в прошедшей регулярке установил рекорд Всероссийской хоккейной лиги по очкам, набрав 71 (32+39) очко. В нынешнем розыгрыше плей-офф ВХЛ Михаил является лучшим бомбардиром «Металлурга», забросив три шайбы и отдав две результативные передачи в пяти встречах.

28-летний Минеев в регулярке провёл 49 матчей, где набрал 49 (4+45) очков. В плей-офф на счету защитника две результативные передачи в пяти играх.

«Металлург» в первом раунде плей-офф ВХЛ победил ЦСК ВВС со счётом 4-2.