Защитник «Сочи»: Путин — вероятно, самый могущественный человек в мире

Защитник «Сочи» Кэмерон Ли заявил о желании встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

– Если бы тебе дали возможность пообщаться с самым наиболее знаменитым человеком из россиян, то кого бы выбрал?

– Владимир Путин был бы номером один. Я бы очень хотел встретиться с ним и поблагодарить за паспорт. Он, вероятно, самый могущественный человек в мире. Встреча с Путиным была бы самым крутым событием в жизни. Я бы хотел фото с ним, как у Овечкина в соцсети, — приводит слова Ли Metaratings.

Ранее Кэмерон Ли рассказал, как принял решение получить российское гражданство во время выступления за «Амур».