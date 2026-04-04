Крикунов — о минском «Динамо»: у них 12 легионеров. Это несправедливо!

Бывший главный тренер сборной России и Беларуси Владимир Крикунов высказался о легионерах в составе минского «Динамо». Ранее белорусский клуб обыграл московское «Динамо» (4-0) в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Можно говорить о лучшем сезоне для Минска, но получается так, что мы играем в одной лиге, но по разным правилам. У них 12 легионеров. Это несправедливо! Уже пора, всем давали время. Можно играть белорусами и россиянами. У них есть свои очень хорошие ребята. Есть свой чемпионат, из которого можно пополнять состав «Динамо». Пора задуматься.

Когда рижское «Динамо» играло в КХЛ, они больше пяти легионеров не брали. У ЦСКА ведь тоже есть деньги, они могли бы взять и 10, и 20 иностранцев. Поэтому в одной лиге надо играть по одним правилам. Это было бы правильно», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».