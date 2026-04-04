Плющев — о вылете СКА из плей-офф: должна быть система, организация, но она отсутствовала

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА (1-4).

– Уверенная победа ЦСКА в серии со СКА вас удивила?

– Скорее всего, нет. Ничего не предвещало, что СКА может выступить сильнее, чем по ходу регулярного чемпионата.

– Но в начале серии борьба была более-менее равной. Почему петербуржцы не смогли взять больше одного матча?

– Равная игра в первых матчах была, потому что на эмоциях надо было вкатиться в плей-офф. А когда вкатились – всё встало на свои места. ЦСКА выглядел организованнее, мобильнее, и результат не заставил себя ждать. В каждом матче команда из Москвы играла по никитинской системе. Не могу сказать, что она зрелищная, но приносит результат. Ну а СКА, насколько помню их формулировки, решил показывать весёлый хоккей.

– Весёлым он не был, скорее грустным. Но у СКА, получается, вообще тогда никакой системы нет, в отличие от ЦСКА?

– Получается, что так. Всё построено на настроении, эмоциях, красивых диалогах главного тренера. А должна быть ещё и система, организация, но она отсутствовала, – приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».