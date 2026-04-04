Нападающий «Локомотива» Сурин: голы — не самое главное в плей-офф

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин ответил, не переживает ли из-за того, что ему не удалось забить в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 со «Спартаком» (4-1).

«Очень рад, что в нашей команде могут все забивать, как, например, Рушан Рафиков выполняет где-то нашу работу — нападающих. Каждый приносит пользу передачами, силовыми, где-то на себя приходится ловить шайбу. Голы — не самое главное в плей-офф. Можно хоть 20 передач отдать или забить один гол, но победный в финале. И тебя не спросит никто, что и как было», — приводит слова Сурина Legalbet.

В 1/4 финала «Локомотив» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым». Серия начнётся 8 апреля в Ярославле.