Защитник «Анахайма» Труба провёл 900 матчей в НХЛ

Защитник «Анахайм Дакс» Джейкоб Труба провёл 900-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Юбилейной для хоккеиста стала игра с «Сент-Луис Блюз» (2:6).

В нынешнем сезоне 32-летний защитник провёл 75 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами при показателе полезности «+3». Всего в НХЛ на его счету 356 (84+272) очков в 900 встречах.

Ранее Труба выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипег Джетс». Джейкоб был выбран «Виннипегом» в первом раунде под общим девятым номером на драфте НХЛ 2012 года.

На данный момент «Анахайм» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 87 очками в 76 играх.