Защитник «Анахайма» Труба провёл 900 матчей в НХЛ
Защитник «Анахайм Дакс» Джейкоб Труба провёл 900-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Юбилейной для хоккеиста стала игра с «Сент-Луис Блюз» (2:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Пилинг (Мактавиш, Целльвегер) – 01:51 1:1 Томас (Броберг, Парэйко) – 05:24 1:2 Холлоуэй (Нейборс, Томас) – 11:18 (pp) 2:2 Вьель (Пилинг, Хеллесон) – 16:01 2:3 Берггрен (Зутер) – 18:44 2:4 Зутер (Такер, Нейборс) – 23:08 2:5 Парэйко (Дворски, Кайру) – 36:50 2:6 Холлоуэй (Томас, Броберг) – 41:22 (pp)
В нынешнем сезоне 32-летний защитник провёл 75 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами при показателе полезности «+3». Всего в НХЛ на его счету 356 (84+272) очков в 900 встречах.
Ранее Труба выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипег Джетс». Джейкоб был выбран «Виннипегом» в первом раунде под общим девятым номером на драфте НХЛ 2012 года.
На данный момент «Анахайм» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 87 очками в 76 играх.
